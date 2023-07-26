محاولة انقلاب في النيجر يقودها الحرس الرئاسي حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالجوف هلالة الحمداني نجمة شاعر المليون في ذمة الله الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة منصة بلدي تتيح الدفع الإلكتروني للمستفيدين جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك هيئة السوق المالية تعلن تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في (3) عمليات أمنية، مخفية في مواقع مختلفة بمنطقة عسير، والقبض على (10) متهمين، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الهندية و(4) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
بالقوة والعزيمة .. رجال الأمن يدكّون أوكار مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 26, 2023