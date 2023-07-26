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مع إلقاء القبض على 10 متهمين

ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في (3) عمليات أمنية، مخفية في مواقع مختلفة بمنطقة عسير، والقبض على (10) متهمين، وهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الهندية و(4) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المخدرات

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المخدرات

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