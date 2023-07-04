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غرامة تصل لـ 500 ريال

ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
ضبط 73 مخالفًا للبيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (73) مخالفًا لنظام البيئة، (58) مواطنًا، ومواطنين خليجيين، و(12) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1899) متنًا من الإبل، و(325) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

عقوبة مخالفة الرعي

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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