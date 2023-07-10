Icon

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة Icon حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو Icon مروجو المخدرات في عسير وجازان بقبضة الأمن Icon ثريدز يصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط Icon ضبط 75 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon القتل حدًا لمواطن قتل زوجته خنقًا حتى الموت Icon بلغات مختلفة.. نشر الهداية تستهدف قاصدات المسجد النبوي Icon الجوازات بقيادة الفريق اليحيى .. تفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن وواجهة مشرفة للسعودية Icon اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة ضمن منصة قوى Icon توضيح من حساب المواطن لحاملي الماجستير والدكتوراه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 75 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
ضبط 75 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (75) مخالفًا لنظام البيئة، (50) مواطنًا، و(23) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1677) متنًا من الإبل، و(575) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

تطبيق الإجراءات النظامية

‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

قد يهمّك أيضاً
15 قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية

15 قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية

الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن
العالم

ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن...

العالم
سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير
السعودية اليوم

سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق...

السعودية اليوم
ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أخبار رئيسية

ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات...

أخبار رئيسية
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

وظائف
الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين
السعودية اليوم

الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين

السعودية اليوم
نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي
الرياضة

نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

الرياضة