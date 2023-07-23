ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 50 مخالفًا لرعيهم 1325 متنًا من الإبل و350 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 16 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.