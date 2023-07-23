ماركو سيلفا يحسم موقفه من تدريب الأهلي ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع بدء مهلة تثبيت القبول في جامعة الطائف تغيير وجه السعودية في 6 سنوات فقط إصابة ديالو تقلق جماهير مانشستر يونايتد مصادرة 11 طنًا من الخضراوات في جدة النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني تحديد موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية تعليم الرياض: بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى لعام 1445 Kid’s Dome تجربة استثنائية للأطفال بـ موسم الجيمرز
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 50 مخالفًا لرعيهم 1325 متنًا من الإبل و350 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 16 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 7 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (78) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/e9DaUgxpDY
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 23, 2023