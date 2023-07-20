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شملت الرعي الجائر وقطع السياج

ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله
المواطن - واس

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ضبطت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، 81 حالة مخالفة جديدة للأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

مخالفات بمحمية الإمام تركي

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 و25 ألف ريال.

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ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م بتحويل السعودية لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

الالتزام بالأنظمة

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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