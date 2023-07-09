ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي.
كما ضبطت 73 مخالفًا لرعيهم 1999 متنًا من الإبل و325 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (84) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/U525ruGqOJ
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 9, 2023