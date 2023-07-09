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إشعال النار وقطع الأشجار منها

ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي.

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كما ضبطت 73 مخالفًا لرعيهم 1999 متنًا من الإبل و325 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم إلقاء القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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