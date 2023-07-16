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لإشعال النار واستغلال الرواسب

ضبط 89 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
ضبط 89 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 89 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

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كما ضبطت 75 مخالفًا لرعيهم 1677 متنًا من الإبل و575 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم إلقاء القبض على 8 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 7 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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