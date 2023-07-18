ضحية احتيال مالي: الرسائل المشبوهة تنتحل صفة جهات حكومية

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كشف شاب يدعى فيصل الظفيري، قصة وقوعه ضحية في الاحتيال المالي من خلال الدخول على الروابط المشبوهة.
وأضاف الظفيري، خلال لقائه على قناة العربية، أن المستخدم بمجرد دخوله على الروابط المشبوهة والشراء عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الشراء وإدخال البيانات ترده فواتير تطلب سداد فواتير أو ضرائب.
ولفت ضحية الاحتيال المالي إلى أن تلك الرسائل لا يمكن توقيفها وقد وصلت إلى مرحلة لم أعد أثق بها في أي بريد إلكتروني رسميًّا كان أو غير رسمي، خصوصًا وأن تلك الرسائل تنتحل صفة جهات حكومية.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. قصة شاب وقع في فخ الاحتيال المالي عبر الروابط المشبوهة عبر الرسائل ووسائل التواصل@alabdaliam pic.twitter.com/4TQubX5e4g
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 18, 2023