ضربات روسية في أوديسا وصفارات الإنذار تدوي بأوكرانيا

شنت روسيا هجوماً مكثفاً على مدينة أوديسا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، وذلك كرد انتقامي على الهجوم الأوكراني أمس السبت على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وشكلت المدينة هدفاً جديداً لموسكو، بعد أن واصلت قصفها لمنشآت تصدير الغذاء الأوكرانية على مدى الأسبوع الماضي، إثر انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

قصف عنيف يستهدف أوديسا

وفي السياق، أعلن حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر فجر اليوم الأحد مقتل مدنيّ واحد على الأقلّ وإصابة نحو 18 شخصاً بينهم أطفال بجروح، في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الساحليّة بجنوب أوكرانيا.

وكتب كيبر على تليغرام “للأسف قُتل مدنيّ نتيجة الهجوم الإرهابي الليلي للروس على أوديسا”، وأضاف “المعلومات الأولية تظهر أن 14 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات في المدينة للعلاج، 3 منهم أطفال”، مشيراً إلى أن خدمات الإسعاف موجودة في المكان.

وكان كيبر تحدث في بادئ الأمر عن أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية وبمبان سكنية وبمؤسسة دينية، وأظهر مقطع فيديو نشرته رئاسة بلدية المدينة على تلغرام تضرّر كاتدرائيّة “سباسو بريوبراجنسكي” في أوديسا.

ومن جهته، طالب رئيس الإدارة الرئاسيّة أندريه يرماك، بمزيد من أنظمة الصواريخ الدفاعيّة والصواريخ التكتيكيّة لأوكرانيا. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تليغرام، أن روسيا نفذت هجوماً بصواريخ أونيكس عالية الدقة، وصواريخ كروز من طراز كاليبر على أوديسا بعد منتصف الليل. ولم يعرف نطاق الهجوم حتى الآن.

استهداف 4 محاور

وبدورها، أحبطت الوحدات الفرعية الروسية من مجموعة قوات الجنوب (يوغ)، هجمات أوكرانية على 4 محاور، ودمرت عدداً كبيراً من معداتها.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك”، قال أستافيف إن “وحدات تجمع قوات الجنوب الروسية، نجحت في صد مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار-أرتيموفسك، ألكسندر كالينوفسك ومارينسك”.