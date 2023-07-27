Icon

الجوازات تستقبل أول أفواج المعتمرين العراقيين لعام 1445 Icon مدرب الشباب: مواجهة النصر صعبة وهدفنا الفوز Icon جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب Icon حساب المواطن يذكر برابط التسجيل والخطوات Icon خطوة تُقرب فابينيو من الاتحاد Icon إعلان نتائج القبول المبدئي لحملة الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة Icon البرلمان العربي يعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية Icon هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص Icon لقطات من توقيع هندرسون للاتفاق حتى 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
دورة التشديد النقدي أوشكت على الانتهاء

ضعف الدولار سيتواصل في أعقاب تلميحات الفيدرالي الأمريكي

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
ضعف الدولار سيتواصل في أعقاب تلميحات الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن ضعف الدولار سيتواصل، بعدما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن قراره بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيعتمد على البيانات، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في أن دورة التشديد النقدي الأمريكية أوشكت على الانتهاء.

انخفاض مؤشرات الدولار

انخفض مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري للجلسة الثالثة اليوم الخميس، مفاقماً خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 3%، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وأكد أن تحرّكه التالي سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة. وتراجع الدولار أمام سلة من 10 عملات رئيسة في التعاملات الآسيوية، فيما قادت عملتا نيوزيلندا وأستراليا المكاسب.

قد يهمّك أيضاً
زيادة مخصصات الملك تشارلز تثير غضب البريطانيين

زيادة مخصصات الملك تشارلز تثير غضب البريطانيين

المسجد الحرام جاهز لاستقبال المعتمرين والمصلين والصائمين يوم عاشوراء

المسجد الحرام جاهز لاستقبال المعتمرين والمصلين والصائمين يوم عاشوراء

أعطت رسائل الاحتياطي الفيدرالي دفعةً جديدةً للأعداد المتزايدة من المراهنين على انخفاض الدولار، من أمثال “أليانس بيرنشتاين هولدينغ” و”إم آآند جي إنفستمنتس” (M&G Investments)، الذين يرون أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يخفف من شهية الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة مستقبلاً، ويثبت صحة الرأي القائل إن الدولار سيتراجع.

توقعات هبوطية للدولار

وعزز مديرو الأصول رهانهم على انخفاض الدولار إلى مستوى قياسي، بينما تحوّلت صناديق التحوط أيضاً إلى مراكز بيعية (مدينة) صافية للعملة الأميركية خلال الشهر الجاري، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.

قال نويل ديكسون، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في “ستيت ستريت غلوبال ماركتس” (State Street Global Markets): “نتوقع أن يتجه عملاؤنا من المؤسسات إلى بيع الدولار بكثرة”.

توقعات هبوطية للدولار

انخفض مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري 0.3% اليوم الخميس. كما ارتفعت عملات الأسواق الناشئة في آسيا بقيادة البات التايلندي والرينغت الماليزي. وارتفع مقياس هذه العملات على المؤشر (إم إس سي آس) 3% تقريباً منذ بداية العام، معوضاً خسارة بنسبة 4% سجلها العام الماضي.

يرى الخبراء الاستراتيجيون في “إتش إس بي سي هولدينغ”، بمن فيهم “داراغ ماهر”، أن العامل الحاسم بالنسبة إلى وضع العملة الأمريكية، هو ما إذا كان من الممكن أن يستمر التضخم في التباطؤ نحو هدف “الاحتياطي الفيدرالي” دون حدوث ركود اقتصادي عميق.

كتب الخبراء: “إذا كانت البيانات الأمريكية تدعم سيناريو الهبوط السلس، وهو ما حدث في الغالب مؤخراً، فإنه يمكن أن يستأنف الدولار حينها التراجع. مع ذلك، من المرجح أن يؤدي التضخم الأمريكي المستمر، أو التباطؤ الملحوظ في النشاط، إلى ارتفاع الدولار من خلال ارتفاع معدلات الفائدة والعزوف عن المخاطرة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم