ضعف تبريد المكيفات نهارًا حتى ظهور نجم سهيل 24 أغسطس

أوضح خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن هذه الأيام والأيام القادمة قد تشهد ضعفاً في مستوى التبريد بالمكيفات سواء في المنازل أو المكاتب أو السيارات في النهار، حتى ظهور نجم سهيل في 24 أغسطس الموافق 8 صفر 1445هـ.

ودعا الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” المواطنين لعدم الاستعجال في طلب الصيانة، لأن ما يحدث طبيعي في هذا الوقت من السنة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة واستمرار الحر لساعات طويلة حتى في الليل على معظم المناطق.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب السعودية.