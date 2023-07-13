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ضمك يبدأ معسكر إسبانيا

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
ضمك يبدأ معسكر إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، لبدء معسكره الإعدادي في إسبانيا، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

انطلاق معسكر ضمك

ونشر حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، وعلق قائلًا: “بداية المشوار إلى معسكرنا”.

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ضمك
جانب من مغادرة البعثة – المصدر @DAMAC_CLUB

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم أولى تدريباته في معسكر إسبانيا، يوم غد الجمعة، على أن يكون المران على فترتين، وسيخوض عدد من المباريات الودية، لم يُعلن عنها حتى الآن، وسيعود إلى السعودية يوم 3 أغسطس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد عاد إلى التدريبات الجماعية، يوم 5 يوليو، حيث خضع اللاعبون للفحوصات الاعتيادية، وانتظموا في المران طوال الفترة الماضية.

 

ضمك
جانب من مغادرة البعثة – المصدر @DAMAC_CLUB

الفريق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلها، وخسر 12 لقاء.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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