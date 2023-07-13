ضمك يبدأ معسكر إسبانيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، لبدء معسكره الإعدادي في إسبانيا، تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

انطلاق معسكر ضمك

ونشر حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، وعلق قائلًا: “بداية المشوار إلى معسكرنا”.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم أولى تدريباته في معسكر إسبانيا، يوم غد الجمعة، على أن يكون المران على فترتين، وسيخوض عدد من المباريات الودية، لم يُعلن عنها حتى الآن، وسيعود إلى السعودية يوم 3 أغسطس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد عاد إلى التدريبات الجماعية، يوم 5 يوليو، حيث خضع اللاعبون للفحوصات الاعتيادية، وانتظموا في المران طوال الفترة الماضية.

الفريق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلها، وخسر 12 لقاء.