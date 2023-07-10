ضوء أخضر تركي لانضمام السويد للناتو

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أعطت تركيا الضوء الأخضر لانضمام السويد للناتو، حيث أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الاثنين، أن تركيا وافقت على تقديم طلب السويد للانضمام إلى عضوية الحلف إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
وفي بيان البيت الأبيض، أمس الأحد، أفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الترحيب بالسويد عضوًا في حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن.
وأردف البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا أيضًا مجموعة من القضايا التي سينظر فيها قادة حلف شمال الأطلسي في القمة التي تعقد هذا الأسبوع، بما في ذلك دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن أردوغان أبلغ بايدن بأن ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام لحلف الناتو، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الخطوات لم تجدِ نفعًا إذ يواصل أنصار حزب العمال الكردستاني تنظيم احتجاجات في السويد.
وذكرت الرئاسة التركية أن الزعيمين اتفقا على اللقاء وجهًا لوجه في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا خلال قمة الحلف المقبلة وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بالتفصيل.