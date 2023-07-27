ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب

حذر رئيس الجمعية السعودية لقسطرة القلب، الدكتور وائل القشقري، من الاستهانة بضيق التنفس والكتمة؛ لأنهما مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب.

وقال القشقري، خلال لقائه مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “الإخبارية”: إن مرضى ضيق الصمام الأورطي معظمهم يشكون من الكتمة في النفس، ناصحًا بإجراء فحص سريري وعمل أشعة تلفزيونية للقلب للتأكد من عدم وجود ضيق في الصمام بالإضافة للتأكد من سلامة شرايين القلب خاصة مع كبار السن.

أعراض ضيق صمام القلب

ولفت إلى أن ضيق صمام القلب منتشر حاليًّا، حيث يشعر الإنسان ببعض الأعراض منها عدم صعود الدرج مثل السابق أو عدم الذهاب إلى الأماكن وعدم القدرة على الصلاة، داعيًا إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب في حال ذلك.

وأكد أن ضيق الصمامات من السهل اكتشافها بالفحص السريري، وعقب ذلك يتم إجراء أشعة تلفزيونية لأخذ العلاج المناسب.