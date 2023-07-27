Icon

الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد Icon التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط Icon حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان Icon ريف يسهم في دعم 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل Icon غوتيريش : بدأنا عصر الغليان العالمي Icon ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب Icon موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة Icon تشكيلة مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب الفحص السريري والأشعة

ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
ضيق التنفس والكتمة مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر رئيس الجمعية السعودية لقسطرة القلب، الدكتور وائل القشقري، من الاستهانة بضيق التنفس والكتمة؛ لأنهما مؤشران خطيران للإصابة بأمراض صمام القلب.

وقال القشقري، خلال لقائه مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “الإخبارية”: إن مرضى ضيق الصمام الأورطي معظمهم يشكون من الكتمة في النفس، ناصحًا بإجراء فحص سريري وعمل أشعة تلفزيونية للقلب للتأكد من عدم وجود ضيق في الصمام بالإضافة للتأكد من سلامة شرايين القلب خاصة مع كبار السن.

قد يهمّك أيضاً
فالكاو مطلوب في دوري روشن

فالكاو مطلوب في دوري روشن

نواف العقيدي يخطف الأنظار ضد إنتر ميلان

نواف العقيدي يخطف الأنظار ضد إنتر ميلان

أعراض ضيق صمام القلب

ولفت إلى أن ضيق صمام القلب منتشر حاليًّا، حيث يشعر الإنسان ببعض الأعراض منها عدم صعود الدرج مثل السابق أو عدم الذهاب إلى الأماكن وعدم القدرة على الصلاة، داعيًا إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب في حال ذلك.

وأكد أن ضيق الصمامات من السهل اكتشافها بالفحص السريري، وعقب ذلك يتم إجراء أشعة تلفزيونية لأخذ العلاج المناسب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم