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في النصف الأول من العام الجاري

طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات وتنقل 13.7 مليون مسافر

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات وتنقل 13.7 مليون مسافر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الخطوط السعودية، اليوم السبت، نقل أكثر من 13,7 مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية في النصف الأول من العام 2023 بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.

نقل 13.7 مليون مسافر

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنها سيرت نحو 85,4 ألف رحلة في النصف الأول من العام بزيادة سنوية نسبتها بلغت 6%، كما زادت ساعات الطيران بنسبة 22% حيث بلغت 261,6 ألف ساعة طيران في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86.3%.

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وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52% في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023م حيث تم نقل 7.4 مليون ضيف كما تم تشغيل 37,6 ألف رحلة بزيادة 30%.

طائرات السعودية تحلق في أجواء 4 قارات

وحلقت طائرات “السعودية” في أجواء أربع قارات حول العالم بمعدل 180,7 ألف ساعة طيران بزيادة 40%، كما تضمن تقرير الأداء التشغيلي نقل 6,3 مليون ضيف على القطاعات الداخلية على متن 47.7 ألف رحلة وبساعات طيران بلغت 80,8 ألف ساعة طيران.

وشهد النصف الأول من 2023 تدشين 3 وجهات دولية جديدة ضمن شبكة رحلات “السعودية” هي دار السلام بتنزانيا ومطار جاتويك في لندن ونيس بفرنسا، وذلك في إطار تعزيز حصتها السوقية من قطاع الطيران دولياً وبهدف إتاحة خيارات عديدة للضيوف.

 

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