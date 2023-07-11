طائرة الإسعاف الجوي شيمة تنقل أول حالة مرضية إلى أبها

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نقلت طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة عسير المعروفة بـاسم “شيمة” أول حالة مرضية من مستشفى محايل العام لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب بمدينة أبها.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة محمد الشهري، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عصر أمس يفيد بوجود حالة مرضية لشخص في العقد الخامس يعاني قصوراً في وظائف القلب بمستشفى محافظة محايل العام، حيث تمت الاستجابة من الفرع وتحريك طائرة الإسعاف الجوي (شيمة) واستلام الحالة بمستشفى محايل العام والعودة بها لمقر الطائرة في مطار أبها الدولي وتسليم الحالة للفرق الأرضية الإسعافية للشؤون الصحية بمنطقة عسير بمشاركة طاقم الطائرة وصولاً إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب.
يذكر أن ” شيمة” هو الاسم الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها على طائرة الإسعاف الجوي التي بدأت تقديم خدماتها الإسعافية في المنطقة .