طائرة تجسس أمريكية تخترق حدود كوريا الشمالية حساب المواطن: مبلغ الدفعة 68 شاملًا الدعم الإضافي ريال مدريد ينتظر مبادرة باريس للتفاوض بشأن مبابي طرح لائحة جمع تبرعات الأوقاف للاستطلاع طريقة رصد ظل الأرض في الأفق الشرقي اشتراط موافقة الدفاع المدني لترخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية القبول في جامعة الملك فيصل مستمر حتى الأربعاء وزير الخارجية العماني: التفاهمات السعودية الإيرانية أثبتت إمكانية تجاوز العقبات بنزيما وكانتي يتقدمان قائمة الاتحاد بمعسكر الطائف جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، أن طائرة تجسس أمريكية اخترقت حدود البلاد صباح اليوم الاثنين.
وحسب قناة “العربية”، توعدت كيم يو الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة “سنرد ردًا حاسمًا على أي انتهاك أمريكي لحدودنا”.
وفي وقت سابق، ذكرت كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت مجالها الجوي في الآونة الأخيرة بالقرب من الساحل الشرقي.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: “ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة، حيث أسقطت طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي”.
واستشهد البيان بحوادث سابقة من قيام كوريا الشمالية بإسقاط أو اعتراض طائرات أمريكية على الحدود مع كوريا الجنوبية وقبالة الساحل.
ولطالما اشتكت كوريا الشمالية من رحلات المراقبة الجوية الأميركية بالقرب من شبه الجزيرة.