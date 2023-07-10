طائرة تجسس أمريكية تخترق حدود كوريا الشمالية

أعلنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، أن طائرة تجسس أمريكية اخترقت حدود البلاد صباح اليوم الاثنين.

انتهاك المجال الجوي لكوريا الشمالية

وحسب قناة “العربية”، توعدت كيم يو الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة “سنرد ردًا حاسمًا على أي انتهاك أمريكي لحدودنا”.

وفي وقت سابق، ذكرت كوريا الشمالية أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت مجالها الجوي في الآونة الأخيرة بالقرب من الساحل الشرقي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: “ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة، حيث أسقطت طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي”.

اسقاط طائرات أمريكية

واستشهد البيان بحوادث سابقة من قيام كوريا الشمالية بإسقاط أو اعتراض طائرات أمريكية على الحدود مع كوريا الجنوبية وقبالة الساحل.

ولطالما اشتكت كوريا الشمالية من رحلات المراقبة الجوية الأميركية بالقرب من شبه الجزيرة.