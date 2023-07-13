طارق الحبيب يثير الجدل : اللي يبي يخطب بنتي لجين عندها سناب وواتس يرسل لها

أثار د. طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل بعد رده على من يرسل له ويريد خطبة ابنته لجين.

وقال طارق الحبيب في مقطع فيديو متداول : “ناس كتير أرسلوا يخطبون ابنتي، أنا رجل ديمقراطي وأرد برد غريب، من يريد خطبتها يتفضل يتواصل بها، عندها سناب عندها تويتر”.

الزواج مصاهرة ونسب

وتسبب تصريح الحبيب في حالة من الجدل وردود الأفعال، حيث علق الأكاديمي د. عبدالعزيز بن سليمان السلومي بقوله “د. طارق بعد التحية الزواج ليس علاقة بين المرأة والرجل، وإنما المصاهرات شأنها عظيم فهي رباط وثيق بين الأسر والقبائل، ولذلك منذ القدم تعارف العرب أنّ المصاهرة تبدأ من الأولياء، فجاء الإسلام وأقرّ هذا العرف ونظّم أمر الزواج أكمل تنظيم صيانةً وكرامةً للمرأة وحفظاً لحقوقها فشرع أمر الوليّ وأحكامه، والمشاورة والرضى”.

المرأة تغلب عليها العاطفة

وأضاف السلومي: “المرأة بطبيعتها تغلب عليها العاطفة فقد تقرر أمراً بمفردها يغيب عنها عواقبه فتندم بعد فوات الأوان، وأثر المصاهرة لايقْتصر على الزوجين، وإنما يتعدى أثره إلى الأسر والقبائل، ولذلك لا تنفرد المرأة بقراره، وأرجو من أمثالكم في مثل هذه الآراء التي تخالف الشواهد النقليّة وترونها أنّها رأياً خاصاً بكم عدم نشرها لما يترتب على ذلك من قيل وقال وآثارٍ نفسيّة على الأسر يعلمه من تخصّص في مجال الدراسات النفسيّة كسعادتكم”.

وعلق ناصر بقوله: “من تمام حياء المرأة أن لا تخاطب بمثل هذا وتلقى عليها مسؤولية اختيار الزوج بنفسها وتنسحب من المشهد وتتخلى عن دورك الأبوي بالتوجيه والرعاية ومخاطبة الرجال نيابة عنها ففتاة مدين أتت أبيها وقالت عن نبينا موسى “يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين”، ولم تخاطبه وتخطبه لنفسها.

على راحته ولكن؟!

بينما علق خالد الريسي بقوله: “على راحته الدكتور بنته ويعمل مابداله أهم أهم شيء لا نتأثر بهذا الفكر الذي يحاول نشره هو يعرف أن مثل هذا الفيديو بينتشر انتشار النار في الهشيم”.

فيما غرد ABDULLAH ALSHA’ABI بقوله “الله يعين بنته على إزعاج الناس اللي تبغاها عشان فلوس أبوها مو هي ولا روحها .. أنا أشوفه ظلم بنته بهذا التصريح”.

بينما غرد آخر بقوله “بنته أخصائية نفسية تعرف نفسية كل رجل يتقدم لها إذا كويس أو مضطرب”.