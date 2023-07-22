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بعد تفوقه على الياباني أندو دايكي

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
المواطن - فريق التحرير

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واصل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية، اليوم السبت.

طارق حامدي يحصد الذهب

ونجح طارق حامدي في الفوز على الياباني أندو دايكي اليوم بنتيجة 5\1، في منافسات القتال الفردي في نهائي بطولة آسيا (19) للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن +84 كغم.

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طارق حامدي
حامدي في المباراة النهائي – المصدر @SKF2034

ونشر حساب الاتحاد السعودي للكاراتيه الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لطارق من المباراة النهائية، وأشاد بالمستوى المميز الذي قدمه، ووجه التهنئة، قائلًا: “مبروك للوطن”.

وتفاعل حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”، بالبطولة التي حققها طارق حامدي، وعلق قائلًا: “إنجازات لا تتوقف لبطل آسيا.. طارق الذهب، تهانينا”.

طارق حامدي
حامدي في نصف النهائي – المصدر @SKF2034

سعادة بالإنجاز

ومن جانبه، قال طارق عبر حسابه على “تويتر”: “الحمدلله من قبل ومن بعد.. حققت الميدالية الذهبية ببطولة آسيا (19) للكاراتيه في ماليزيا، وتمثيل بلادي السعودية مع زملائي والجهاز الفني والإداري خير تمثيل وبإذن الله القادم أفضل”.

واختتم تغريدته عبر “تويتر”، قائلًا: “أهديكم جميعاً هذا المنجز وأشكركم على دعمكم المستمر لأخيكم”.

طارق حامدي
حامدي في المباراة النهائي – المصدر @SKF2034

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