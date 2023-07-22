طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا

واصل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية، اليوم السبت.

طارق حامدي يحصد الذهب

ونجح طارق حامدي في الفوز على الياباني أندو دايكي اليوم بنتيجة 5\1، في منافسات القتال الفردي في نهائي بطولة آسيا (19) للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن +84 كغم.

ونشر حساب الاتحاد السعودي للكاراتيه الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا لطارق من المباراة النهائية، وأشاد بالمستوى المميز الذي قدمه، ووجه التهنئة، قائلًا: “مبروك للوطن”.

وتفاعل حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”، بالبطولة التي حققها طارق حامدي، وعلق قائلًا: “إنجازات لا تتوقف لبطل آسيا.. طارق الذهب، تهانينا”.

سعادة بالإنجاز

ومن جانبه، قال طارق عبر حسابه على “تويتر”: “الحمدلله من قبل ومن بعد.. حققت الميدالية الذهبية ببطولة آسيا (19) للكاراتيه في ماليزيا، وتمثيل بلادي السعودية مع زملائي والجهاز الفني والإداري خير تمثيل وبإذن الله القادم أفضل”.

واختتم تغريدته عبر “تويتر”، قائلًا: “أهديكم جميعاً هذا المنجز وأشكركم على دعمكم المستمر لأخيكم”.