طارق حامد يُطمئن الجماهير : أنا بخير الحمد لله

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، طارق حامد على طمأنة الجماهير بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي.

رسالة طارق حامد للجماهير

ونشر طارق حامد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، صورًا له في المستشفى، وعلق قائلًا: “لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمد لله”، وذلك بعد إعلان نادي الاتحاد عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة طارق حامد، وتمنت له الشفاء العاجل، وقال عايد الصابري: “ألف لا بأس عليك ترجع بالسلامة يا رب”، وكتب تركي المحيميد: “ألف سلامة عليك يا كابتن.. ما ترى بأس”، وتابع عبدالعزيز السنيد: “الحمد لله على سلامتك”.

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، إثر تدخل عنيف من اللاعب حسين علي جاسم.

وسقط حامد على الأرض، قبل أن يركله جاسم في الوجه، ليتعرض لإصابة دامية، ويحصل لاعب الصفاقسي التونسي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو.

فوز الاتحاد ضد الصفاقسي

ولعب الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح العميد في الفوز بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويضمن التأهل إلى منافسات الدور التالي رسميًا.