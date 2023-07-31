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بعد إصابته أمام الصفاقسي

طارق حامد يُطمئن الجماهير : أنا بخير الحمد لله

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
طارق حامد يُطمئن الجماهير : أنا بخير الحمد لله
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، طارق حامد على طمأنة الجماهير بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي.

رسالة طارق حامد للجماهير

ونشر طارق حامد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، صورًا له في المستشفى، وعلق قائلًا: “لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمد لله”، وذلك بعد إعلان نادي الاتحاد عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

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طارق حامد
حامد بعد الجراحة – المصدر @ittihad

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة طارق حامد، وتمنت له الشفاء العاجل، وقال عايد الصابري: “ألف لا بأس عليك ترجع بالسلامة يا رب”، وكتب تركي المحيميد: “ألف سلامة عليك يا كابتن.. ما ترى بأس”، وتابع عبدالعزيز السنيد: “الحمد لله على سلامتك”.

طارق حامد
طارق حامد بعد الجراحة – المصدر @ittihad

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، إثر تدخل عنيف من اللاعب حسين علي جاسم.

وسقط حامد على الأرض، قبل أن يركله جاسم في الوجه، ليتعرض لإصابة دامية، ويحصل لاعب الصفاقسي التونسي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو.

طارق حامد
حامد بعد الجراحة – المصدر @ittihad

فوز الاتحاد ضد الصفاقسي

ولعب الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح العميد في الفوز بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويضمن التأهل إلى منافسات الدور التالي رسميًا.

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