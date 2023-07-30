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واصفة الموسيقى بأنها غير أخلاقية

طالبان الأفغانية تحرق الآلات الموسيقية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
طالبان الأفغانية تحرق الآلات الموسيقية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن سلطات طالبان الأفغانية أضرمت النار في آلات موسيقية ومعدات أخرى في ولاية هرات نهاية الأسبوع، واصفة الموسيقى بأنها “غير أخلاقية”.

“عزفها يضلل الشباب”

ووصف عزيز الرحمن المهاجر، رئيس دائرة هرات بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن “الترويج للموسيقى يؤدي إلى الفساد الأخلاقي وعزفها يضلل الشباب”.

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وتم، السبت، إحراق آلات موسيقية ومعدات قيمتها مئات الدولارات، تم جمع غالبيتها من صالات الأفراح في المدينة.

وضمت آلة غيتار وآلتين وتريتين وهرمونيوم وطبلة بالإضافة إلى مكبرات للصوت.

قمع النساء

استبعدت حركة طالبان، منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، النساء من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامّة، ومنعتهن من دخول المتنزّهات والحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامّة، كما ألزمتهن بتغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل.

وأغلقت آلاف صالونات التجميل أبوابها في كل أنحاء أفغانستان بشكل دائم بعد دخول مرسوم لسلطات طالبان حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، ما حرم النساء أحد مصادر الدخل القليلة التي كانت ما زالت متاحة لهن وكذلك مساحة نادرة للتفاعل الاجتماعي.

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