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تنفيذ القرار في غضون شهر

طالبان تغلق مراكز التجميل في أفغانستان رسمياً

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
طالبان تغلق مراكز التجميل في أفغانستان رسمياً
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات في أفغانستان، أن إدارة حركة طالبان أمرت بإغلاق مراكز التجميل في غضون شهر، وذلك في أحدث قيود ضد النساء الأفغانيات.

وقال محمد صادق عاكف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، إن آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر، وفقا لما ذكرت قناة سكاي نيوز.

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إدانات دولية

وأدانت حكومات أجنبية ومسؤولون من الأمم المتحدة القيود المتزايدة على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد هزيمة حكومة مدعومة من الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية.

قيود مستمرة ضد النساء

وأغلقت السلطات العام الماضي معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، ومنعت الكثير من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل. وأغلقت دون النساء أبواباً كثيرة من الأماكن العامة ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات.

وظهرت مراكز التجميل في كابل ومدن أفغانية أخرى في الأشهر التي تلت طرد طالبان من السلطة في أواخر عام 2001، بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

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