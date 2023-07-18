طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا

قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية محمد نعيم: إن التقارير الأممية غير واقعية وبعيدة عن الصحة، وذلك بعد صدور تقرير أممي تحدث عن القيود المفروضة ضد الأفغانيات.

تصريحات طالبان

وأوضح المتحدث باسم طالبان في مقابلة مع قناتي العربية والحدث، أن بعض المشاكل تقع في أفغانستان، معتبرًا أن التقارير الأممية تضخمها.

كذلك أشار إلى أن حوادث فردية تقع ضد النساء في أفغانستان لكنها لا تعبر عن الواقع، بحسب تعبيره.

وأردف المتحدث باسم طالبان أن الحركة تتحدى بتقديم أي دليل على قيام عناصرها بضرب الفتيات، لافتًا إلى أن حكومة طالبان تسعى لإيجاد حل لمشاكل النساء في أفغانستان.

تعليم الفتيات

واسترسل أن مسألة تعليم الفتيات شأن داخلي لا يحق للخارج التدخل بها، مؤكدًا أنه لا يحق لأي شخص من خارج أفغانستان أن يتدخل بشؤون فتياتها.

إلى ذلك لفت إلى الحكومة تدرس تغيير بعض القرارات المتعلقة بالفتيات في أفغانستان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير، الذي يغطي شهري مايو ويونيو، قد قالت: إن وزارة الصحة العامة في طالبان أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة.

جاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في فبراير، وحظر التحاق النساء بالجامعات في ديسمبر الماضي، بحسب التقرير.