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ردًا على حرق القرآن

طبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
طبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية
المواطن - فريق التحرير

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علق الصحفى الكويتى، فؤاد الهاشم على قرار الكويت بطبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية لتوزيعها في السويد.

وأردف الهاشم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن قرار طبع 100 ألف نسخة من المصحف ينقسم لشقين، الأول قانونى والثانى شرعى.

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الشق القانونى

وقال فؤاد الهاشم: بالنسبة للقانونى، فحرية الرأى والعبادة مكفولة للجميع.

واختتم الصحفى الكويتى، بالنسبة للشق الشرعى، فإن القرآن محفوظ فى قلب أكثر من نصف مليار مسلم.

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