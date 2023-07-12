طبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية

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علق الصحفى الكويتى، فؤاد الهاشم على قرار الكويت بطبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية لتوزيعها في السويد.
وأردف الهاشم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن قرار طبع 100 ألف نسخة من المصحف ينقسم لشقين، الأول قانونى والثانى شرعى.
وقال فؤاد الهاشم: بالنسبة للقانونى، فحرية الرأى والعبادة مكفولة للجميع.
واختتم الصحفى الكويتى، بالنسبة للشق الشرعى، فإن القرآن محفوظ فى قلب أكثر من نصف مليار مسلم.