Icon

“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية Icon السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم Icon تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال Icon إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض Icon استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة Icon 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة Icon وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد Icon تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام Icon السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائي بين الطرفين

“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع الشركاء في شركة محمد الحماد للخدمات الطبية، للاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من حصص الشركة وذلك بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائي بين الطرفين.

توقيع اتفاقية الاستحواذ

وأوضحت الشركة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 180 يوماً من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية (أيهما أسبق)، على أن تكون المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم خطي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

قد يهمّك أيضاً
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا

الشؤون الإسلامية تقيم أول مسابقة لحفظ القرآن الكريم بسريلانكا

الشؤون الإسلامية تقيم أول مسابقة لحفظ القرآن الكريم بسريلانكا

إجراءات التقييم النهائي

وذكرت أنها ستقوم بإجراءات التقييم النهائي والفحص النافي للجهالة قبل توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة والمرعية الإجراء، مشيرةً إلى أنه ستتم مناقشة شروط وإتمام الاتفاقية النهائية للاستحواذ بعد تحقيق كافة الشروط المتفق عليها.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا

الرياضة
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة
السعودية اليوم

%23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة

السعودية اليوم
الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي اليوم
السعودية اليوم

الربيعة يستعرض خطط الحج في مؤتمر صحفي...

السعودية اليوم
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية

أخبار أمنية
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

وظائف
بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884
العالم

بريطانيا الأعلى حرارة منذ 1884

العالم