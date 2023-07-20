“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية

وقعت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع الشركاء في شركة محمد الحماد للخدمات الطبية، للاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من حصص الشركة وذلك بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائي بين الطرفين.

توقيع اتفاقية الاستحواذ

وأوضحت الشركة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 180 يوماً من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية (أيهما أسبق)، على أن تكون المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم خطي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

إجراءات التقييم النهائي

وذكرت أنها ستقوم بإجراءات التقييم النهائي والفحص النافي للجهالة قبل توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة والمرعية الإجراء، مشيرةً إلى أنه ستتم مناقشة شروط وإتمام الاتفاقية النهائية للاستحواذ بعد تحقيق كافة الشروط المتفق عليها.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.