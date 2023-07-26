طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً رياح نشطة وأتربة مثارة وسماء غائمة بعدة مناطق سعود كاتب: أنت من يقرر التقاعد 77 مصابًا جراء تصادم حافلتين بجنوب إفريقيا السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة صافر لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 27 يوليو 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.