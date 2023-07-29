طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

نوهت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة غدًا عبر منصة أبشر.

مزاد إلكتروني

وقالت الإدارة العامة للمرور في تغريدة عبر موقع تويتر، تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

ولفت المرور إلى أن المزاد يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 31 يوليو الجاري.

طريقة الوصول إلى الخدمة

بحسب ما ذكرت إدارة المرور، جاءت خطوات الوصول إلى الخدمة كما يلي: