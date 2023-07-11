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إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمساحة 1976.76 مترًا

طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي
المواطن - واس

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم 3 مواقع استثمارية متنوعة بمحافظة الخفجي، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، وذلك لتطوير عجلة التنمية في المحافظة، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة، وتلبية احتياجات السكان فيها.

إنشاء فندق

وأوضحت الأمانة أن هذه المواقع التي تصل مدتها إلى 25 سنة، تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمساحة 1976.76 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة عيادات بيطرية ومرابط صقور للأنشطة الزراعية والحيوانية وأنشطة وخدمات تربية الحيوانات بمساحة 1800 متر مربع.

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6 مظاريف استثمارية

كما فتحت الأمانة أمس، 6 مظاريف فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد الخفجي، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بحي الشاطئ، و4 فرص لإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بقطعة 664 و665 و666 و667، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لترسية المواقع الاستثمارية على المستثمرين وفق الأنظمة والتعليمات.
ودعت أمانة الشرقية الراغبين التقدم على هذه المشاريع الدخول على بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص” والاطلاع على تفاصيلها بكل سهولة.

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