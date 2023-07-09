طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو

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تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، طرح 30% من أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة في السوق الموازية “نمو”.
وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان لها على “تداول”، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الخدمات الطبية المتخصصة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.
وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في بيان سابق، إنه تم تحديد النطاق السعري لطرح شركة “الخدمات الطبية المتخصصة” بين (63 – 68) ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وأضافت أن عملية الطرح تشمل عدد (1,050,000) سهم عادي تمثل 30% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، وسيتم تخصيص نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
أوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 174,999 سهمًا.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين اعتبارًا من اليوم الأحد 9 يوليو وتنتهي بتاريخ 16 من الشهر ذاته.
وأشارت إلى أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب بتاريخ 17 يوليو 2023م، وسيتم رد الفائض (إن وجد) بحد أقصى بتاريخ 23 يوليو 2023م.