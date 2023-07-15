طرف إصبع داخل رسالة وردت إلى الإليزيه

كشف مصدر في الشرطة ومكتب المدعي العام في باريس، أنه فُتح تحقيق في فرنسا بتهمة التهديد بارتكاب جريمة أو جنحة بحق مسؤول، بعد اكتشاف طرف إصبع في رسالة وردت إلى الإليزيه مقر إقامة الرئيس الفرنسي.

طرف إصبع

وأكد مصدر مطلع على الملف الخميس أن طرف الإصبع يعود إلى كاتب الرسالة وموقعها، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.

ولم تعلّق الرئاسة الفرنسية فورًا على الواقعة.

عثر عليه موظفو رئاسة الجمهورية

وبحسب مجلة “فالور أكتوييل” Valeurs Actuelles التي كشفت هذه المعلومات، عثر موظفو رئاسة الجمهورية على طرف الإصبع وأبلغوا الشرطة.

وتُرسل 1000 إلى 1500 رسالة بريدية وإلكترونية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يوميًّا. ويقوم فريق مكوّن من 70 موظفًا بقراءتها في مكاتب خارج قصر الإليزيه.

ويراقب ماكرون هذه المراسلات التي تُعتبر عينة من الرأي العام، وأحيانًا يردّ شخصيًّا على رسائل معينة.