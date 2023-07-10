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إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يوليو

طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري، ولمعرفة حالة الدفعة يمكن التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول، الدفعات المالية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص عبر خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج قائلًا: ما نزل لي حساب المواطن انتهى دوام البنك ما نزل مكتوب تحت إجراء الصرف.

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مراجعة البنك

بدوره، رد حساب المواطن على السائل، حيث قال: إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يوليو، ويرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

وتابع: وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي– المدفوعات- ونوع الطلب الفرعي- لم يتم استلام الدفعة-.

وأضاف: لمعرفة حالة الدفعة يمكن التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول، الدفعات المالية.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

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