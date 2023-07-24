طريقة جديدة من مانشستر سيتي لتعطيل انتقال بيرناردو سيلفا لـ الهلال

تحرك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك من أجل الحفاظ على نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا، وذلك بعد اهتمام كل من الهلال وبرشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في منافسة مع الهلال وبرشلونة الإسباني لضم اللاعب البرتغالي.

وقالت صحيفة The Mirror البريطانية: إن مان سيتي فكّر في تقديم راتب سنوي لـ سيلفا وقدره 18 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا من السيتي.

وذكر الإعلامي الرياضي بين جاكوبز عبر حسابه في “تويتر” أن باريس سان جيرمان سيتنافس مع أزرق الرياض لضم سيلفا صاحب الـ 29 عامًا والذي لم يحدد بعد قراره خلال الفترة المقبلة.

ولكن كشف الإعلامي “جيرارد روميرو” أن سيلفا يريد الانتقال إلى برشلونة الإسباني رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.