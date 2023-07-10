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بعد أن تغرب الشمس

طريقة رصد ظل الأرض في الأفق الشرقي

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
طريقة رصد ظل الأرض في الأفق الشرقي
المواطن - فريق التحرير

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أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن ظل الأرض يظهر في الأفق الشرقي، بعد أن تغرب الشمس.

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه عندما تكون الأجواء صافية، وبعد غروب الشمس بقليل، على الإنسان النظر لجهة الشرق، حيث سيرى لونًا (أزرق – رمادي) خلاف لون السماء جهة الجنوب والشمال.

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ظل الأرض

وأضاف أن ما يراه الإنسان هو ظل الأرض والذي ظهر في الأفق الشرقي، بعد أن غربت الشمس في الغرب، كما سيتم رؤية لون زهري فوق ظل الأرض الداكن في الجهة الشرقية يُدعى بحزام الزهرة.

ظهور ظل الأرض مرتين

وتابع قوله “يمكن أن نلاحظ ظل الأرض مرتين في اليوم قبيل الشروق، وبعيد الغروب، ويتضح أكثر عندما تكون السماء صافية، ويكون الراصد فوق مرتفع أرضي”.

ولفت إلى أن ظل الأرض في الفضاء والناتج عن الشمس يكون منحنيًا كما شكل الأرض، وشكله في الفضاء على هيئة مخروط، ويمتد نحو 2.8 مليون كم في الفضاء، بل ويصل حتى مدار القمر، فإذا دخل جرم القمر ظل مخروط الأرض منتصف الشهر القمري ليحدث الخسوف للقمر.

ظل الأرض ظل الأرض ظل الأرض

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