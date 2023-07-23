المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول أسماك القرش أقدم من الديناصورات بملايين السنين فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال البيئة: انتهاء مهلة السماح بتصريف المبيدات المتداولة بالأسواق انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة طريقة قياس الرطوبة في الجو
أوضح المركز الوطني للأرصاد، طريقة قياس الرطوبة في الجو.
وقال المركز في تغريدة عبر موقع تويتر: إن جهاز السيكرومتر هو الجهاز الخاص بقياس نسبة الرطوبة.
على صعيد آخر، توقع خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، استمرار الرطوبة على جدة وتأثيرها لمدة شهرين بدءًا من أمس 22 يوليو الجاري.
وقال الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “طبعًا جدة تستمر عليها الرطوبة وتأثيرها لمدة شهرين من 22/ 07 حتى 23/ 09 برج الميزان، فالرطوبة تحضر في برج الأسد وبرج السنبلة وتقول الأمثال: (إذا حضر السنبلة أصبح الإنسان كالقنبلة)، وذلك لشعور الإنسان بالضيق والحرج الشديد”.
وأشار إلى أن هذا لا يعني أن الرطوبة قبل وبعد موجودة ولكن هذا قمة التأثير.