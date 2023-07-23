أوضح المركز الوطني للأرصاد، طريقة قياس الرطوبة في الجو.

جهاز السيكرومتر

وقال المركز في تغريدة عبر موقع تويتر: إن جهاز السيكرومتر هو الجهاز الخاص بقياس نسبة الرطوبة.

رطوبة جدة

على صعيد آخر، توقع خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، استمرار الرطوبة على جدة وتأثيرها لمدة شهرين بدءًا من أمس 22 يوليو الجاري.

وقال الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “طبعًا جدة تستمر عليها الرطوبة وتأثيرها لمدة شهرين من 22/ 07 حتى 23/ 09 برج الميزان، فالرطوبة تحضر في برج الأسد وبرج السنبلة وتقول الأمثال: (إذا حضر السنبلة أصبح الإنسان كالقنبلة)، وذلك لشعور الإنسان بالضيق والحرج الشديد”.

وأشار إلى أن هذا لا يعني أن الرطوبة قبل وبعد موجودة ولكن هذا قمة التأثير.