طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع

كشف برنامج حساب المواطن طريقة معرفة قيمة الدعم الخاص بمستفيدي البرنامج، والحد المانع.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال أحد الأشخاص السائلين: الفرد الموظف ومرفوع اسمه بالتأمينات وينزل له راتب 4000 يقبل ولا لا، للعلم موجود عقد إيجار.

قيمة الدعم

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر، مع السائل، قائلًا: يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.