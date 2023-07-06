طفل من الباحة ينصح بالسياحة فيها لجمال طبيعتها

نصح طفل يدعى منصور من منطقة الباحة بالسياحة والاستجمام فيها، نظرًا لطبيعتها وجمالها الساحر.

وقال منصور في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” “أنصح كل السياح أن يأتوا للباحة لأنها منطقة سياحية حلوة وتشهد أمطارًا”.

إقبال الزوار والأهالي

وكانت المتنزهات والحدائق العامة والمواقع السياحية بمنطقة الباحة شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار والأهالي، وذلك للاستمتاع بالأجواء الجميلة المعتدلة والطبيعة الخلابة التي تشهدها المنطقة بعد هطول الأمطار مؤخرًا.

ويعد منتزه رغدان الوجهة الأولى للسياح ويشهد تزايدًا من المصيفين مع بداية الإجازة الصيفية لقضاء أوقات بين أحضان الطبيعة إلى جانب الاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

جمال الباحة

وأبدى العديد من الزوار سعادتهم بقضاء أوقاتهم في ربوع الباحة والاستمتاع بأجوائها المعتدلة تحت زخات المطر وبين أشجارها وطبيعتها التي يغطيها الضباب، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية لتوفير كل ما يحقق راحة المتنزهين.