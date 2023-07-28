Icon

طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة Icon اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية Icon الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد Icon الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي Icon 6 طائرات و150 إطفائيًّا يحاولون السيطرة على حريق بجزيرة كرواتية Icon التعادل عنوان الشوط الأول بين الاتحاد والترجي Icon حظر تأجير الأرحام في إيطاليا Icon تنبيه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة غدًا Icon سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بفعل تأثير المرتفع الجوي

طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز طقس العرب أن تبقى أجواء السعودية تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة، ويرافقه طقس مستقر في غالبية المناطق ودرجات حرارة أدفأ من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مئوية.

طقس شديد الحرارة

وأضاف مركز طقس العرب أنه يتوقع أيضًا أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون في بداية الأربعينيات في باقي المناطق.

قد يهمّك أيضاً
إلغاء عقوبة الإعدام في غانا

إلغاء عقوبة الإعدام في غانا

اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية

اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية

أجواء معتدلة وغيوم

وعلى النقيض من ذلك، توقع المركز أيضًا أن تسود أجواء معتدلة الحرارة على المرتفعات الجنوبية الغربية وتكون درجات الحرارة حول الـ 30 درجة مئوية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.

وتنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية على المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الشريط الساحلي وتهامة جنوب غرب السعودية، مُسببة إثارة للأتربة والغبار في بعض المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم