طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية الجماهير تطلب رحيل 3 لاعبين بعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الذكاء الاصطناعي تصل مخاطره للاحتيال المالي 6 طائرات و150 إطفائيًّا يحاولون السيطرة على حريق بجزيرة كرواتية التعادل عنوان الشوط الأول بين الاتحاد والترجي حظر تأجير الأرحام في إيطاليا تنبيه من رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة غدًا سبب رفض كيليان مبابي الانتقال إلى الهلال
توقع مركز طقس العرب أن تبقى أجواء السعودية تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة، ويرافقه طقس مستقر في غالبية المناطق ودرجات حرارة أدفأ من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مئوية.
وأضاف مركز طقس العرب أنه يتوقع أيضًا أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون في بداية الأربعينيات في باقي المناطق.
وعلى النقيض من ذلك، توقع المركز أيضًا أن تسود أجواء معتدلة الحرارة على المرتفعات الجنوبية الغربية وتكون درجات الحرارة حول الـ 30 درجة مئوية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، قد يرافقها هطول أمطار متفرقة.
وتنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية على المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الشريط الساحلي وتهامة جنوب غرب السعودية، مُسببة إثارة للأتربة والغبار في بعض المناطق.