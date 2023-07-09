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طقس مستقر على المرتفعات الجنوبية

طقس شديد الحرارة ونشاط للرياح في بعض المناطق غدًا

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
طقس شديد الحرارة ونشاط للرياح في بعض المناطق غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز طقس العرب، أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجواء السعودية غدًا الاثنين تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، حيث يكون الطقس مستقرًا في غالبية المناطق بما فيها المرتفعات الجنوبية الغربية.

طقس شديد الحرارة

وقال المركز إنه يتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلًا غدًا الاثنين في المناطق الشمالية، فيما تبقى على حالها في بقية المناطق، ويكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في معظم الأنحاء.

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كما تنشط ساعات ما بعد الظهر والمساء الرياح الشمالية الغربية على الشريط الساحلي للبحر الأحمر بالإضافة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق المفتوحة والمكشوفة، كما يُتوقع أن يستمر نشاط موسم الغبرة على السواحل الجنوبية الغربية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب السعودية.

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