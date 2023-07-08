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عام 2023 الأعلى حرارة على الإطلاق

طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يحذر العلماء من أن عام 2023 قد يكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث يشهد كوكب الأرض درجات حرارة غير عادية، خلال الأسبوع الجاري من شهر يوليو.

ارتفاع متوسط درجات الحرارة

ارتفع متوسط درجة الحرارة اليومية على كوكب الأرض إلى مستويات غير مسبوقة، وفقًا لوكالتي المناخ في الولايات المتحدة وأوروبا. بينما لم يشهد كوكب الأرض طقسًا ودرجات الحرارة المرتفعة منذ منتصف القرن العشرين، فهي الأكثر دفئًا على مدار فترة زمنية أطول، ربما تعود إلى ما لا يقل عن 100000 عام” ، وفقًا لـ جينيفر فرانسيس، أحد كبار العلماء في مركز وودويل لأبحاث المناخ.

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وفي الشهر الماضي، شهد العالم أحر شهر يونيو على الإطلاق بهامش كبير، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد “كوبرنيكوس” الأوروبي لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

مستويات قياسية من درجات الحرارة

ووصلت درجات حرارة الأرض، الشهر الماضي، إلى مستويات قياسية، وشهدت أجزاء من شمال الأطلسي موجة حرارة غير مسبوقة، مع درجات حرارة شهدت ارتفاعًا 5 درجات مئوية أكثر من المعتاد.

وانخفض الجليد البحري إلى مستويات قياسية في القارة القطبية، والتي ربطها العلماء بالمياه الدافئة قبالة المحيطين الهندي والهادئ والأطلسي. وقال كارلو بونتمبو، مدير كوبرنيكوس لشبكة CNN، “إن العالم يسير في منطقة مجهولة، لم نرَ شيئًا كهذا في حياتنا”. 

العام الأكثر سخونة على الإطلاق

وفي مايو، قدر تحليل بيركلي إيرث أن احتمالات أن يكون عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق بنسبة 54٪. وقال روبرت رودي، العالم الرئيسي في بيركلي إيرث، إنه نظرًا لأن الشهر الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق، لكن يبدو أنه من المرجح أن يكون عام 2023 عامًا قياسيًا أيضًا.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) أن هناك احتمالًا بنسبة 90 في المائة لاستمرار ظاهرة النينيو خلال النصف الثاني من عام 2023.

ومن المتوقع أن تتسم هذه الظاهرة بقوة معتدلة على أقل تقدير، كما يجمع التحديث الصادر عن المنظمة (WMO) بين التنبؤات وإرشادات الخبراء من جميع أنحاء العالم.

ضحايا موجة الطقس الحارة

وتسببت موجة حر شديدة في الهند في مقتل 44 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء ولاية بيهار. وشهدت الصين أيضًا العديد من موجات الحرارة الشديدة وسجلت أعلى عدد من الأيام الحارة، حيث تجاوزت درجة الحرارة اليومية القصوى 35 درجة مئوية، على مدى ستة أشهر منذ بدء التسجيل.

ومع اشتداد أزمة المناخ، يتضح للعلماء أن موجات الحرارة التي تحطم الرقم القياسي ستصبح أكثر تواترًا وأكثر حدة.

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