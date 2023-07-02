طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله

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أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.