طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.