طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقال الديوان الملكي في بيان له : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة .

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.