Icon

النصر يعلن ضم بروزوفيتش رسميًا Icon تونالي ينضم لنيوكاسل يونايتد حتى 2028 Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم Icon موقف جيرارد من عرض نادي الاتفاق Icon فابريزيو رومانو: بروزوفيتش وقع للنصر حتى 2026 Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين والحشيش بالرياض Icon مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع Icon البيئة لغير السعوديين: سارعوا بإخراج المواشي قبل 31 أغسطس Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان Icon العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام

طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
طلال بن منصور بن عبدالعزيز في ذمة الله
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقال الديوان الملكي في بيان له : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان : السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى بخدمة الحرمين وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها

محمد بن سلمان : السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى بخدمة الحرمين وجعلت...

بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن

بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الراقي

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة