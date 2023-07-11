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طيار يطلب من 12 راكبًا النزول بعد فشل الطائرة في الإقلاع

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
طيار يطلب من 12 راكبًا النزول بعد فشل الطائرة في الإقلاع
المواطن - فريق التحرير

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فشلت طائرة في الإقلاع بسبب الحمولة الزائدة، لذا طلب قائد الطائرة نزول 20 راكبًا، لأنها كانت ثقيلة وغير قادرة على الإقلاع، ما أثار القلق بين الركاب.

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وتعرض ركاب إحدى الطائرات الإسبانية إلى موقف غريب من نوعه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره شخص يدعى Ryan Williams يتابعه حوالي 200 ألف شخص عبر حسابه في تيك توك، والمقطع مصور من داخل طائرة إيزي جيت، يُسمع فيه صوت قائد الطائرة في إسبانيا يطلب من الركاب النزول بسبب زيادة الوزن وعدم قدرة الطائرة على الإقلاع.

كما كتب صاحب الحساب على الفيديو الذي حقق حوالي 2 مليون مشاهدة “أنه جنون”.

ومن المعروف أن مثل هذا الطلب مسموح في حالة واحدة فقط، وهي عند حدوث خلل فني أو شيء من هذا القبيل.

وزن ثقيل جداً

من جانبه، قال قائد الطائرة: “شكرًا لكونكم معنا، لكن وزن الطائرة ثقيل جدًا اليوم، بسبب الكثير منكم، يأتي وزن هذه الطائرة أيضًا مع وجود مدرج قصير نسبيًا هنا في لانزاروت ورياح محتملة تهب في الوقت الحالي”.

كما تابع: “أعني مع الظروف الجوية الحالية هنا في لانزاروت، الطائرة ثقيلة جدًا في الوقت الحالي بحيث لا يمكنها الإقلاع.. قد تتساءل عما سيحدث بعد ذلك ولماذا أتحدث إليكم الآن؟”.

وتابع الطيار: “إذا كان ذلك ممكنًا، أود أن أسأل عما إذا كان هناك 20 متطوعًا اختاروا عدم السفر إلى ليفربول الليلة”.

500 يورو لكل راكب

كما أعلن الطيار أن إيزي جيت ستقدم حوافز تصل إلى 500 يورو لكل راكب يختار عدم السفر.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إن 19 راكبًا تطوعوا أخيرًا لمغادرة الرحلة.

وبحسب موقع Liverpool Echo، فإن الرحلة التي كان من المفترض أن تقلع من مطار لانزاروتي أريسيفي في إسبانيا إلى مطار جون لينون في ليفربول، يوم الأربعاء الساعة 9:45 مساءً، تأخرت بسبب زيادة الوزن وسوء الأحوال الجوية.

 

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