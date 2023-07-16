طيران الإمارات يرعى كأس الملك سلمان للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن توقيع عقد مع طيران الإمارات، لتكون الراعي الرئيسي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

طيران الإمارات الراعي الرئيسي

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا للأمين العام للاتحاد، الدكتور رجاء الله السلمي، ونائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات بالسعودية، جبر العزيبي خلال توقيع العقود في جدة اليوم.

وتحدث رجاء الله السلمي، قائلًا: “نرحب بالراعي الجديد طيران الإمارات، ونسعد بهذه الرعاية، هذه البطولة تجد اهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونشكر الاتحاد السعودي على الاستضافة”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي لتوقيع العقد مع طيران الإمارات: “هذه الرعاية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية تحديدًا ولهذه النسخة فقط، والجوائز الخاصة بالبطولة ستكون بنفس قيمتها السابقة”.

ومن جانبه، قال العزيبي: “بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ تحمل اسمًا غاليًا علينا، كان لدينا دراسات لهذه البطولة وثبت أنها بطولة ناجحة ونسعى لإكمال هذا النجاح، نحن نُغطي العديد من المناطق العربية، سيكون بيننا شراكة لتقديم الخدمات للجماهير لحضور المباريات في أبها والطائف عبر نقاطنا الرئيسية”.

كأس الملك سلمان للأندية العربية

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بنظام التجمع خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل، حيث تُقام مرحلة المجموعات بين 27 يوليو وحتى الثالث من الشهر التالي.

وتُقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أغسطس، على أن يتم لعب الدور نصف النهائي يوم 9، وسيكون نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت الموافق 12 أغسطس.