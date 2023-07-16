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تنطلق منافساتها 27 يوليو

طيران الإمارات يرعى كأس الملك سلمان للأندية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
طيران الإمارات يرعى كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل قليل، عن توقيع عقد مع طيران الإمارات، لتكون الراعي الرئيسي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

طيران الإمارات الراعي الرئيسي

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا للأمين العام للاتحاد، الدكتور رجاء الله السلمي، ونائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات بالسعودية، جبر العزيبي خلال توقيع العقود في جدة اليوم.

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طيران الإمارات ترعى كأس الملك سلمان
جانب من المؤتمر – المصدر @UAFAAC

وتحدث رجاء الله السلمي، قائلًا: “نرحب بالراعي الجديد طيران الإمارات، ونسعد بهذه الرعاية، هذه البطولة تجد اهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونشكر الاتحاد السعودي على الاستضافة”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي لتوقيع العقد مع طيران الإمارات: “هذه الرعاية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية تحديدًا ولهذه النسخة فقط، والجوائز الخاصة بالبطولة ستكون بنفس قيمتها السابقة”.

رجاء الله السلمي
السلمي في المؤتمر – المصدر @UAFAAC

ومن جانبه، قال العزيبي: “بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ تحمل اسمًا غاليًا علينا، كان لدينا دراسات لهذه البطولة وثبت أنها بطولة ناجحة ونسعى لإكمال هذا النجاح، نحن نُغطي العديد من المناطق العربية، سيكون بيننا شراكة لتقديم الخدمات للجماهير لحضور المباريات في أبها والطائف عبر نقاطنا الرئيسية”.

طيران الإمارات ترعى كأس الملك سلمان
جانب من مؤتمر رعاية طيران الإمارات – المصدر @UAFAAC

كأس الملك سلمان للأندية العربية

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بنظام التجمع خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل، حيث تُقام مرحلة المجموعات بين 27 يوليو وحتى الثالث من الشهر التالي.

وتُقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أغسطس، على أن يتم لعب الدور نصف النهائي يوم 9، وسيكون نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت الموافق 12 أغسطس.

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