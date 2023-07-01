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بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية

طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة
المواطن - فريق التحرير

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 دشّن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، خطه المباشر بين الرياض ومطار سفنكس الدولي في القاهرة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، مما يرفع عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة بين السعودية ومطار سفنكس الدولي إلى 6 رحلات، ثلاث منها من جدة.

5 مطارات

وبذلك يوسع طيران ناس شبكة وجهاته في مصر إلى 5 مطارات منها اثنان في العاصمة المصرية، ويعطي المزيد من الخيارات للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين.
وحضر الاحتفال بتدشين الخط الجديد الذي أقيم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم السبت أول يوليو، نائب سفير جمهورية مصر في السعودية وممثلون من طيران ناس وشركة مطارات الرياض، كما أقيم حفل استقبال للرحلة في مطار سفنكس الدولي بالقاهرة شمل تحية الماء للطائرة فور هبوطها وتوزيع الهدايا للمسافرين.
وسيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت على الخط الجديد، كما دشن طيران ناس أولى رحلاته المباشرة التي تربط مطار سفنكس الدولي مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يوم 16 يونيو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الأحد، الأربعاء، والجمعة.
طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة

أول ناقل جوي سعودي

ويعد طيران ناس أول ناقل جوي سعودي يشغل رحلات مباشرة إلى المطار الدولي الثاني بالقاهرة. وسيوفر الخطان المباشران من الرياض وجدة إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة المزيد من خيارات السفر المناسبة للمسافرين بين البلدين، كجزء من خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالسعودية إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.
طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة
ويشغل طيران ناس أكثر من 100 رحلة أسبوعية مباشرة بين مصر والسعودية، حيث يربط الطيران اﻻقتصادي السعودي الرائد بين البلدين برحلات مباشرة من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا إلى القاهرة، سوهاج، شرم الشيخ، والغردقة. ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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