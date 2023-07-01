طيران ناس يطلق خطًا مباشرًا من الرياض إلى مطار سفنكس بالقاهرة

دشّن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، خطه المباشر بين الرياض ومطار سفنكس الدولي في القاهرة بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، مما يرفع عدد الرحلات الأسبوعية المباشرة بين السعودية ومطار سفنكس الدولي إلى 6 رحلات، ثلاث منها من جدة.

5 مطارات

وبذلك يوسع طيران ناس شبكة وجهاته في مصر إلى 5 مطارات منها اثنان في العاصمة المصرية، ويعطي المزيد من الخيارات للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين.

وحضر الاحتفال بتدشين الخط الجديد الذي أقيم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم السبت أول يوليو، نائب سفير جمهورية مصر في السعودية وممثلون من طيران ناس وشركة مطارات الرياض، كما أقيم حفل استقبال للرحلة في مطار سفنكس الدولي بالقاهرة شمل تحية الماء للطائرة فور هبوطها وتوزيع الهدايا للمسافرين.

وسيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت على الخط الجديد، كما دشن طيران ناس أولى رحلاته المباشرة التي تربط مطار سفنكس الدولي مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة يوم 16 يونيو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الأحد، الأربعاء، والجمعة.