طيران ناس يطلق رحلات مباشرة تربط ألماتي وبيشكيك وأُوش وطشقند بمدينة جدة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات جوية مباشرة من جدة إلى كل من بشكيك، وأوش، في قيرغيزستان، ورحلات جوية مباشرة من مدينة ألماتي، أكبر مدن كازاخستان إلى مدينة جدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين جدة وطشقند، عاصمة كازاخستان.

تعاون طيران ناس والربط الجوي

ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي بين “طيران ناس” وبرنامج الربط الجوي، بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين في شهر أبريل الماضي من هذا العام، علامة فارقة في دعم نمو السياحة بالمملكة، وتعزيز العلاقات بينها وبين دول آسيا الوسطى. وسيبدأ “طيران ناس” تسيير رحلاته الجوية المباشرة من أُوش، ثاني أكبر مدن قيرغيزستان، اعتبارًا من 20 أغسطس 2023، تليها رحلات من بشكيك عاصمة قرغيزستان في 2 سبتمبر 2023، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة لكل مدينة، ليكون إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية بين المدينتين ست رحلات.

جذب 100 مليون سائح

كما سيقوم طيران ناس بتسيير رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة بواقع رحلتين مباشرة أسبوعية، تبدأ من 2 سبتمبر 2023، وتأتي هذه الزيادة في عدد المسارات الجوية الجديدة، تماشيًا مع هدف جذب 100 مليون سائح سنويًا إلى المملكة بحلول عام 2030.

وبناء على النجاح الذي حققه الإطلاق الأولي للمسار الذي يربط طشقند بجدة في 14 سبتمبر 2022، يعتزم “طيران ناس” زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين المدينتين إلى ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارًا من 20 أغسطس، ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتعاون الوثيق بين منظومتي السياحة والطيران في المملكة، بالإضافة لخبرة برنامج الربط الجوي في تطوير المسارات الجوية وزيادة مرونتها.

1500 رحلة جوية

يُشغّل “طيران ناس” منذ إطلاقه في عام 2007 حتى الآن، أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، سهّل خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، والإسهام في تعزيز الربط الجوي داخل المملكة.