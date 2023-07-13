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عناقيد نجوم درب التبانة تظهر طوال الليل

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
عناقيد نجوم درب التبانة تظهر طوال الليل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه بالتزامن مع اقتراب القمر من منزلة الاقتران لشهر محرم 1445، ستكون أمسيات نهاية الأسبوع المظلمة اعتبارًا من اليوم الخميس ولحوالي سبعة أيام مثالية لاستكشاف عدد لا يحصى من عناقيد النجوم الموزعة على طول مجرة ​​درب التبانة، حيث يوجد العديد ضمن فهرس تشارلز ميسييه لأفضل أجسام أعماق السماء.

استكشاف العناقيد النجمية

وأضافت فلكية جدة في بيان صادر عنه أنه لاسكتشاف تلك العناقيد النجمية يتم استخدام المنظار ويفضل استخدام تلسكوب بتكبير منخفض ويجب أن يكون من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن.
وأشارت إلى أنه “على سبيل المثال القاطنون في مدينة جدة يمكنهم الاستمتاع برؤية النجوم في وادي القمر، والذي يبعد ساعة بالسيارة نحو الشمال في بلدة عسفان حيث يمكن رؤية الشريط النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل”.

شريط ضبابي

وأضافت “عند النظر لذلك الشريط بالعين المجردة سوف يظهر ضبابي عبر السماء بداية الليل وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة ومن السهل رؤية درب التبانة حيث يمكن ملاحظة أن الجزء الغني بالنجوم باتجاه الأفق الجنوبي وهذا هو الاتجاه نحو مركز مجرتنا”.
ولفتت “إضافة إلى ذلك يمكن رؤية عبور بعض الأقمار الصناعية السماء وربما أقمار ستارلينك إذا كان لها عبور في منطقتك ورؤية بعض الشهب العابرة وربما تتحطم أمامك كره نارية، أو قد تعثر على حجر نيزكي قادم من عالم آخر”.

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