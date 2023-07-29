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تداول اللقطات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل

ظهور لافت للأميرة رجوة رفقة ولي عهد الأردن وشقيقه

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
ظهور لافت للأميرة رجوة رفقة ولي عهد الأردن وشقيقه
المواطن - فريق التحرير

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تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجسد أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

أحدث ظهور للأميرة رجوة

ونشرت الأميرة الأردنية عالية الحسين، الصورة المتداولة عبر صفحتها بإنستغرام قائلة بتعليق: “مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين والأمير هاشم العبد الله.. بارك الله فيهم أجمعين”.

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وتعد الأميرة عالية هي عمة ولي العهد الأردني وابنة العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبدالحميد.

ظهور شقيق ولي العهد

وظهر بالصورة التي نشرتها الأميرة عالية، الأمير هاشم شقيق ولي العهد الأردني.

وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الحالي في حفل جرى في الأردن وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.

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