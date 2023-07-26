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قد يسبب الوفاة في كثير من الحالات

ظهور مفاجئ لحالة مصابة بفيروس ميرس كوف بدولة عربية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
ظهور مفاجئ لحالة مصابة بفيروس ميرس كوف بدولة عربية
المواطن - فريق التحرير

كشف تقرير عن ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) القاتلة في أبو ظبي، وهو الفيروس الذي يسبب حالة الوفاة في كثير من الأحيان.

اكتشاف مصابة بفيروس ميرس كوف

وقالت صحيفة الاندبندنت، في تقرير بعنوان “إصابة رجل بفيروس ميرس كوف الذي قد يسبب الوفاة في أبو ظبي”، إن نتائج الفحوص أثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) القاتلة في أبو ظبي، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.

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وتقول الصحيفة إنه تم نقل الرجل، الذي تم تحديده على أنه غير إماراتي مقيم في العين، إلى المستشفى الشهر الماضي إثر إصابته بأعراض مثل القيء وألم في الجانب الأيمن وعسر البول.

نقل المصاب للعناية المركزة

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إنه في 13 يونيو / حزيران، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حكومي في حالة حرجة، ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه عندما بدأت حالته في التدهور، تم جمع مسحة من البلعوم في 21 يونيو/حزيران وأثبتت إصابة الرجل بالفيروس بعد يومين.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن مسؤولي الصحة رصدوا 108 أشخاص كان الرجل على اتصال بهم لكن لم يجدوا إصابات ثانوية حتى الآن.

وأضاف: “ليس للرجل تاريخ من الأمراض أو الاتصال بشخص آخر مصاب بالفيروس. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ليس لديه أيضًا سجل سفر حديث خارج الإمارات”.

ماهو فيروس ميرس كوف؟

تشير عدوى ميرز-كوف إلى مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي يُعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وينتج عن الإصابة بأحد فيروسات كورونا.

تسبب الإصابة بفيروسات كورونا بعض حالات الزكام. لكن الفيروسات التي تنتمي إلى هذه المجموعة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بأعراض خطيرة، ومن أمثلة تلك الفيروسات: فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم، وفيروس سارز-كوف-2 الذي يُسبب الإصابة بكوفيد 19.

كيفية الوقاية من الفيروس

لا يتوفر حاليًا لقاح للوقاية من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. لكن كما هو الحال مع أي فيروس آخر، يمكنك الحد من خطر إصابتك بالعدوى من خلال اتباع قواعد النظافة والتعقيم والحفاظ على الصحة.

  • عند تنظيف يديك، اغسلهما جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
  • غطِّ فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطاس. تخلص من المناديل المستخدمة فورًا في سلة المهملات، ثم اغسل يديك جيدًا.
  • عقِّم الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب.
  • تجنب لمس وجهك وفمك وأنفك قبل غسل يديك.
  • لا تتشارك الأكواب أو الأوعية أو الأدوات الأخرى مع أشخاص مرضى.

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