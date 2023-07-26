ظهور مفاجئ لحالة مصابة بفيروس ميرس كوف بدولة عربية

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كشف تقرير عن ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) القاتلة في أبو ظبي، وهو الفيروس الذي يسبب حالة الوفاة في كثير من الأحيان.
وقالت صحيفة الاندبندنت، في تقرير بعنوان “إصابة رجل بفيروس ميرس كوف الذي قد يسبب الوفاة في أبو ظبي”، إن نتائج الفحوص أثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) القاتلة في أبو ظبي، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية.
وتقول الصحيفة إنه تم نقل الرجل، الذي تم تحديده على أنه غير إماراتي مقيم في العين، إلى المستشفى الشهر الماضي إثر إصابته بأعراض مثل القيء وألم في الجانب الأيمن وعسر البول.
ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إنه في 13 يونيو / حزيران، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حكومي في حالة حرجة، ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه عندما بدأت حالته في التدهور، تم جمع مسحة من البلعوم في 21 يونيو/حزيران وأثبتت إصابة الرجل بالفيروس بعد يومين.
وأوضح تقرير الصحيفة، أن مسؤولي الصحة رصدوا 108 أشخاص كان الرجل على اتصال بهم لكن لم يجدوا إصابات ثانوية حتى الآن.
وأضاف: “ليس للرجل تاريخ من الأمراض أو الاتصال بشخص آخر مصاب بالفيروس. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ليس لديه أيضًا سجل سفر حديث خارج الإمارات”.
تشير عدوى ميرز-كوف إلى مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي يُعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وينتج عن الإصابة بأحد فيروسات كورونا.
تسبب الإصابة بفيروسات كورونا بعض حالات الزكام. لكن الفيروسات التي تنتمي إلى هذه المجموعة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بأعراض خطيرة، ومن أمثلة تلك الفيروسات: فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم، وفيروس سارز-كوف-2 الذي يُسبب الإصابة بكوفيد 19.
لا يتوفر حاليًا لقاح للوقاية من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. لكن كما هو الحال مع أي فيروس آخر، يمكنك الحد من خطر إصابتك بالعدوى من خلال اتباع قواعد النظافة والتعقيم والحفاظ على الصحة.