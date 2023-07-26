ظهور مفاجئ لحالة مصابة بفيروس ميرس كوف بدولة عربية

وتقول الصحيفة إنه تم نقل الرجل، الذي تم تحديده على أنه غير إماراتي مقيم في العين، إلى المستشفى الشهر الماضي إثر إصابته بأعراض مثل القيء وألم في الجانب الأيمن وعسر البول. نقل المصاب للعناية المركزة

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية إنه في 13 يونيو / حزيران، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حكومي في حالة حرجة، ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه عندما بدأت حالته في التدهور، تم جمع مسحة من البلعوم في 21 يونيو/حزيران وأثبتت إصابة الرجل بالفيروس بعد يومين.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن مسؤولي الصحة رصدوا 108 أشخاص كان الرجل على اتصال بهم لكن لم يجدوا إصابات ثانوية حتى الآن.