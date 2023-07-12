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منذ ما يقرب من عقد زمني في العام الماضي

عائدات أوبك من تصدير النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
عائدات أوبك من تصدير النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت إيرادات تصدير “أوبك” للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد زمني في العام الماضي، مع زيادة أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة الأعضاء الرئيسيين للإنتاج.

ارتفاع إيرادات أوبك

وأظهر تقرير صادر عن المنظمة، أن الدول الأعضاء الثلاث عشرة جنت 873.6 مليار دولار في عام 2022 من عوائد تصدير النفط، بارتفاع 54% عن العام السابق، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ 2014.

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ارتفاع الأسعار

وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي وسط تعطل تدفقات الطاقة من روسيا بسبب رد الفعل الدولي العنيف نتيجة غزوها أوكرانيا.

وحسبما ذكرت “بلومبرج”، فإن عائدات “أوبك” بلغت ذروتها عند 1.2 تريليون دولار في عام 2012.

 

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