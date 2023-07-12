سافيتش يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال عائدات أوبك من تصدير النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها ضبط 3 مروجين وإحباط تهريب القات في رنية والعارضة جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة تشيلسي يسعى لرحيل أوباميانج إلى دوري روشن 63 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في نيويورك وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أرقام عبدالعزيز البيشي قبل الانتقال لضمك انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في الأول من أغسطس
ارتفعت إيرادات تصدير “أوبك” للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد زمني في العام الماضي، مع زيادة أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة الأعضاء الرئيسيين للإنتاج.
وأظهر تقرير صادر عن المنظمة، أن الدول الأعضاء الثلاث عشرة جنت 873.6 مليار دولار في عام 2022 من عوائد تصدير النفط، بارتفاع 54% عن العام السابق، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ 2014.
وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي وسط تعطل تدفقات الطاقة من روسيا بسبب رد الفعل الدولي العنيف نتيجة غزوها أوكرانيا.
وحسبما ذكرت “بلومبرج”، فإن عائدات “أوبك” بلغت ذروتها عند 1.2 تريليون دولار في عام 2012.