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اللاعب السنغالي يفضل البقاء في بايرن ميونخ

عامل مؤثر قد يساهم في انضمام ساديو ماني إلى الأهلي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
عامل مؤثر قد يساهم في انضمام ساديو ماني إلى الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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لا يزال النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان اسم ماني ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صيف العام الحالي.

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حارس السنغال قد يُقنع ساديو ماني

وسيعتمد الراقي على نجاحه في ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من أجل إقناع ساديو ماني بالالتحاق بمواطنه في الراقي.

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير الأهلي تحرك إدارة خالد العيسى للتعاقد مع كل من الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والسنغالي ماني.

ساديو ماني
ماني

ودشن جمهور الراقي وسمًا اليوم شهد تفاعلًا كبيرًا وهو محرز وماني مطلب الأهلي، حيث ترغب جماهير الراقي في دعم صفوفها بأفضل الصفقات من أجل منافسة الهلال والنصر والاتحاد على لقب دروي روشن وكل الألقاب في الفترة المقبلة.

أما الراقي فيرغب خلال الفترة القادمة، في التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، حيث قالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن الأهلي سيقدم عرضًا قدره 43 مليون جنيه إسترليني لإقناع النجم الجزائري بالانضمام للراقي.

ولعب النجم الجزائري مع مان سيتي 236 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 78 هدفًا وصنع 59 هدفًا.

وحتى الآن نجح الأهلي في التعاقد مع كل من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

 

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